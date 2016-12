Mais de 140 casas atingidas por um grande incêndio ( VEJA AS FOTOS )

Mais de 140 casas atingidas por um grande incêndio ( VEJA AS...

TÓQUIO, IPC.DIGITAL De acordo com a polícia de Itoigawa/ Nigata, o incêndio começou em um restaurante chinês de lamen, por volta 10:30 da manhã desta quinta-feira. O fogo tomou conta rapidamente do quarteirão atingindo mais de 140 residências.

As chamas foram espalhadas pelo o vento forte, o que dificultou o trabalho dos bombeiros, mais 70 homens tentam conter o incêndio. Cerca de 600 pessoas tiveram que ser retiradas do local, até o momento não há registro de mortos. A energia elétrica do bairro foi desativada para evitar mais acidentes.

Estradas e ruas que dão acesso ao local também foram bloqueadas. A prefeitura de Itoigawa está encaminhando as pessoas retiradas do local, para abrigos temporários da cidade.

Fonte: ANN NEWS