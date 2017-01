Mais de 1.00 empresas japonesas completaram 100 anos em 2017,

Poucos países podem se orgulhar dessa marca tão extensa. O Japão possui e sobrevivente a mais de 1.000 empresas que completaram um século de fundação em 2017, entre elas a Nikon Corp., a montadora Fuji Heavy Industries Ltd. E a Morinaga Milk Industry Co. Segundo o Tokyo Shoko Research Ltd ( empresa de pesquisa de dados ) 1.118 empresas irão completar 100 anos este ano.

Um porta-voz da Nikon disse que sua empresa sobreviveu ao século passado porque “promoveu globalmente uma ampla gama de produtos e serviços com base em suas tecnologias de alta qualidade, principalmente nos setores de óptica e precisão”.

Essas empresas de 100 anos ainda precisam se adaptar aos tempos de mudança.

Fuji Heavy, conhecido por sua marca de automóveis Subaru, planeja concentrar seus recursos em negócios automotivos e aeroespaciais enquanto puxa o plugue em operações de máquinas industriais. Em abril, a empresa mudará seu nome corporativo para a Subaru Corp.

“Nosso tema principal em 2017 será como devemos impulsionar o apelo da nossa marca Subaru”, disse o presidente da Fuji Heavy Yasuyuki Yoshinaga.

Mais de 100.000 empresas são criadas no Japão todos os anos.

“É interessante imaginar quantas empresas recém-estabelecidas ainda serão em torno de cem anos a partir de agora”, disse um funcionário da Tokyo Shoko Research.