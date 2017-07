Mãe é presa por assassinar filha de dois meses com medicamento para pressão alta

No dia 4 de julho, foi presa Sachika Tabata, de 23 anos, na sua residência no distrito de Meguro, em Tokyo, por assassinar a própria filha de apenas dois meses de idade com remédios usados por adultos para baixar pressão sanguínea e um outro remédio de alto poder para tratamento de colesterol.

Através de autópsia no bebê, foram encontrados vestígios destes remédios que a avó toma.

Sachika foi presa por suspeita de ter colocado os medicamentos fortes na mamadeira da própria filha no dia 29 de dezembro do ano passado em sua casa.

A suspeita surgiu no hospital onde a mãe, Sachika, levou a filha dizendo que ela adoeceu de repente. Funcionários do hospital entraram em contato com a Polícia por suspeitarem do envolvimento da mãe com a morte do bebê.

Através de autópsia do bebê, foram identificados substâncias químicas que compõem os remédios que a avó toma. Como é praticamente impossível que uma menina de dois meses tome, sozinha, remédios da avó, a Polícia decidiu pela prisão da mãe.

Além desses fatos, foi constatado que Sachiko escrevia mensagens em aplicativos da rede social que “a minha filha atrapalha a minha vida. Ela não me deixa divertir com hosts (espécie de prostitutos japoneses que servem às mulheres)”.