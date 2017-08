Mãe de menina de sete anos com doença rara no coração, pede doação para salvar filha através de transplante nos EUA

Mãe de menina de sete anos com doença rara no coração, pede...

Izumi Okazaki, 34 anos, mãe de Shizuku-chan, de sete anos, residente em Kanagawa-ken, que sofre de problema de “densificação no ventrículo esquerdo do coração”, uma doença rara de causa desconhecida, necessita de transplante que só pode ser realizada nos EUA.

No dia 31 de julho último, os pais da Shizuka-chan realizaram uma entrevista coletiva `a imprensa onde fez um apelo para ajudarem a salvar a vida de sua filha: “Minha filha tem certeza que vai conseguir se curar da doença. Ela diz que quando voltar a estudar, quer muito jogar futebol”, disse a mãe. “Shizuku-chan não duvida que vai conseguir. Por favor, ajudem-nos a salvá-la”, implorou o pai, Toshiya Okazaki.

A mãe de Shizuku-chan é de Shizuoka e ela faz um apelo especial para que seus conterrâneos a ajudem a levar a filha aos Estados Unidos. O custo para a cirurgia de transplante está orçada em 310 milhões de ienes. O plano é conseguir o montante até o final do ano para poderem ir aos EUA fazer a cirurgia.

Shizuku-chan era uma menina que tinha uma saúde frágil desde a tenra idade. Em outubro do ano passado, perdeu os sentidos no pátio da escola. No Hospital da Universidade de Tokyo, foi diagnosticada como tendo uma doença rara no ventrículo esquerdo do coração. Para evitar uma morte repentina, implantou um aparelho no coração (ICD) e voltou a estudar, mas logo teve que se internar novamente. Como o seu órgão vital tem dificuldades para se contrair, ela precisa receber sôro durante as 24 horas do dia.

O telefone da sede da “Campanha para salvar Shizuku-chan” (Shizuku-chan wo sukuu kai) é 046-851-5301.

As contas correntes para depositar doações para Shizuku-chan são:

Mitsui Sumitomo Ginko, Kanazawa Hakkei Shiten, Futsu Kouza 7022339

(三井住友銀行 金沢八景支店 普通口座 7022339)

Mizuho Ginko, Kinugawa Shiten, Futsu Kouza 2289100

(みずほ銀行 衣笠支店 普通口座 2289100)

Em ambas as contas, a titular da conta corrente é:Shizuka-chan wo sukuu kai (シズクチャンヲスクウカイ, que significa “Campanha para Salvar Shizuku-chan”).