Mãe de 23 anos que deixou a filha de dois meses durante 5 horas e meia no carro é presa por deixá-la morrer

No dia 11 de maio último, Rie Ogawa, 23 anos, mãe de uma menina de 2 meses, deixou a filha dentro do carro durante cinco horas e meia, das 10:30 AM até às 16:00 da tarde do dia 11 de maio último, na cidade de Houfu-shi, em Yamagata-ken.

O carro de Rie havia ficado num estacionamento, com ar condicionado desligado e o motor idem. A temperatura ambiente (fora do carro) durante o dia havia sido de 25,1oC.

Quando a mãe voltou ao carro, encontrou a filha sem respiração e ligou imediatamente para o Corpo de Bombeiros para pedir ajuda. A Polícia, que veio em seguida, prendeu a mãe da menina, que admite a culpa por ter abandonado a filha durante 5 horas e meia no carro e tê-la deixado morrer. A Polícia divulgou que o bebê morrera de insolação.