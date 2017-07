Madrasta e enteado são encontrados mortos no apartamento

TÓQUIO- Uma mulher de 75 anos e um homem de 53 anos foram encontrados mortos na residência, em Shinagawa/Tóquio,

A polícia informou que as duas vítimas tinham feridas múltiplas no pescoço e no peito.De acordo com as autoridades, uma faca encontrada no apartamento e pode ser a arma do crime. Os corpos foram encontrados por um dos parentes de Inoue por volta do 12:30 p.m. Segundo ele apartamento estava com a porta aberta quando ele chegou ao local do crime. A polícia agora investiga o caso e tenta encontrar algum suspeiro através das imagens da câmera de segurança