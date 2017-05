Macron vence segundo turno das eleições presidenciais na França por grande margem de votos

A TV estatal francesa deu como certa a vitória do centrista Emmanuel Macron sobre a ultra-direitista Marine Le Pen com projeções de 65,1% dos votos válidos para Macron contra apenas 34,9% para Marine Le Pen no segundo turno da eleição presidencial francesa, realizada no domingo, dia 7 de maio último.

O índice de abstenções chegou a um índice recorde de 25,3% e os votos brancos e nulos chegaram a 12%, o que é absolutamente incomum num segundo turno das eleições presidenciais na França.

Os números mostram o quão o eleitor francês está insatisfeito com as escolhas que lhe foram dadas no segundo turno: nenhum dos grandes partidos da França pôde participar da fase final das eleições para presidente. Este fato foi ainda mais grave para os socialistas, pois nenhum dos candidatos do segundo turno representou os eleitores da esquerda francesa.

A eleição também foi, de uma certa maneira, uma extensão dos embates entre o crescente populismo no mundo e a resistência democrática. Donald Trump apoiou abertamente Le Pen desde o primeiro turno das eleições e Obama, mais recentemente, tornou público o seu apoio ao candidato do centro, Emmanuel Macron.

O presidente atual da França, François Hollande já congratulou Macron pela vitória folgada. Até a menos de dois anos atrás, Macron era o seu Ministro da Economia.

A líder alemã, Angela Merkel também deu os parabéns pela vitória de “uma Europa unida e forte” e da “amizade franco-alemã”.

O primeiro-ministro francês, Bernard Cazeneuve disse que os votos testemunharam a lucidez dos eleitores, que rejeitaram o sinistro projeto da extrema direita.

Marine Le Pen chamou a derrota de um “resultado histórico” e disse que vai liderar uma profunda transformação na Frente Nacional para criar uma nova força política. Analistas acham que com isso Marine Le Pen quis dizer que vai fundar um novo partido político.