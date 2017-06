Luka: A cantora pop que vai agitar a Festa do Brasil em Nagóia

A cantora Luka começou sua carreira musical aos sete anos de idade, tocando violão. Com 16 anos já se apresentava profissionalmente em barzinhos nas noites no Rio Grande do Sul, quando ainda era conhecida como Luciana Lima. A partir daí em diante, tocando em bar em bar que a cantora chegou a se apresentar no festival Planeta Atlântida, um dos mais importantes do cenário musical nacional. Luka também aprendeu piano, teoria musical, além de integrar vários projetos musicais como o coral Arepy, nos dois anos em que morou no Paraguai.

Em 2002, ela resolveu encarar os testes para Fama, programa da Rede Globo feito para descobrir novos talentos da MPB. Luka foi eliminada no fim do processo de seleção dos participantes.

No reality show Big Brother Brasil 3, a participante Elane, que foi a segunda colocada da edição, cantarolava a canção “Tô Nem Aí” (composta por Luka em parceria com o cantor Latino) dentro da casa. Depois da pequena exposição, a canção entrou para a trilha sonora da série Malhação, da Rede Globo. A partir daí a música começou a ser pedida em todas as rádios brasileiras.

No mesmo ano, Luka ganhou no programa Domingão do Faustão o prêmio de melhor música do ano pelo Melhores do Ano e embalou o comercial da Chevrolet com sua canção “Tô Nem Aí”.

Com diversos hits musicais na bagagem, a cantora levou sua musicalidade para todo o Brasil e também para exterior. O álbum “Porta Aberta” vendeu mais de um milhão e meio de cópias, no mundo todo.

A discografia de Luka compõem quatro álbuns de estúdio e todos eles foram marcados por sucessos.

Em 2006, Luka lançou seu segundo álbum pela Warner Music, intitulado “Sem Resposta” que vendeu mais de 100 mil cópias.

Em 2009 o álbum “O Próximo Trem” com músicas mais intimistas, o disco foi gravado ao vivo à moda antiga, com destaque para as músicas “Pelo Espelho”, “Sempre Tão Perfeito”, “Tardes De Sol” e “Cinderela Doida!” O disco foi lançado em 2012 em Portugal com a faixa bônus “Love Is Free”.

Em 2014 Luka lançou seu novo single “Fala Com A Minha Mão” em parceria com o cantor Latino e em 2015 seu quarto álbum intitulado “Céu De Diamantes”.

Luka já esteve no Japão em 2006, e na ocasião se apresentou na região de Gunma. Em entrevista exclusiva para a Revista Super Vitrine, a cantora revelou que está contando os dias para seu retorno a terra do sol nascente. “Estou muito ansiosa para sentir a energia dos brasileiros que vivem aí do outro lado do mundo, estou preparando um repertório bem eclético, vou cantar as minhas músicas, mas também vou cantar canções conhecidas de outros artistas.”

”Quero fazer um show inesquecível e tenho certeza que vamos nos divertir muito.”

Luka, diz que essa viagem está sendo uma loucura boa, conta com risos. “Me apresento no show do Nando Reis, no Rio de Janeiro na madrugada do dia 14 para o dia 15 de junho. Terminando o show, vou passar em casa, tomar um banho e correr para o aeroporto, embarco dia 15 a tarde e chego em Nagóia no sábado. Logo em seguida vou para o estúdio ensaiar com a banda Dahu e no domingo me apresento na Festa do Brasil. Na segunda-feira gravo meu clipe no Japão e no dia seguinte retorno ao Brasil. Estou muito feliz por esse momento e espero vocês nessa linda festa”. Enfatizou a cantora.

