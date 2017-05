Lojas de conveniências baixam seus preços para competir com supermercados

Enquanto nos supermercados está havendo aumento nos preços de lenços de papel, papel higiênico e laticínios, as lojas de conveniências estão fazendo uma verdadeira guerra de preços para competir com os supermercados e aumentar suas fatias no mercado de produtos para o dia-a-dia.

Quem começou essa competição foi a rede de conveniências Seven Eleven, a maior no ramo, que baixou os preços de 61 produtos em até 20% a partir do dia 19 de abril. A Seven Eleven não reduzia os preços de suas mercadorias há 8 anos.

A rede Lawson está baixando os preços de 29 produtos, como xampús e amaciantes em 5% a partir do dia 8 de maio. “Queremos que os nossos produtos tenham o mesmo nível de preços dos supermercados”, disse o representante do Departamento de Propaganda da rede Lawson.

A Family Mart também não quer ficar atrás e vai baixar os preços de 25 produtos em 5% a partir do dia 16 de maio.

Tudo isso se deve a tendência cada vez mais forte dos consumidores japoneses para economizar. Segundo uma pesquiza das empresas de seguro, o valor que um casal pode usar livremente, sem risco de comprometer o orçamento familiar é 25.082 ienes por mês, que representa o menor valor desde que esse tipo de pesquisa começou a ser feita em 2007.