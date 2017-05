Loja de conveniência de Numazu instala “Arca de Noé” como medida contra Tsunami

A maior rede de lojas de conveniências do Japão, a Seven Eleven Japan, anunciou que instalou, no dia 22 de maio último, um barco salva-vidas fechado (como um submarino) para casos de maremoto conhecido como “arca de Nóe” (“Noa no Hakobune” em japonês) em uma de suas lojas situada em Uchiura, no Município de Numazu, em Shizuoka-ken, como medida de emergência contra casos de maremoto.

Numazu é uma região do Japão onde é esperado um terremoto de grandes proporções no caso de acontecer o terremoto “Nankai Torafu”. Esta é a terceira loja de conveniências a instalar um barcos do tipo no Japão, e a primeira em Shizuoka.

O barco salva-vidas, fechado, que tem o nome comercial de “Life Seeder”, fabricado em Sakai, tem uma estrutura em forma de cúpula, com capacidade para abrigar até 25 pessoas e mantimentos como água e comida para uma semana, além de ser munido de banheiro. O barco não possui motor e a idéia é flutuar até ser resgatado. A “arca” é munida de um GPS com transmissor, para poder ser localizado facilmente e foi construído para suportar ondas de até 36 km/hora pela frente e 18 km/hora no seu casco lateral.

A loja de conveniência que instalou o barco salva-vidas é a filial “Sea Paradise, Izu, Mito” e neste lugar, a previsão é de ser atingido por tsunami de 8 m de altura em dez minutos após o terremoto.

O dono da loja, Masashi Fukuzawa, 68, disse que a população local já está familiarizada com os procedimentos de emergência, mas os turistas não. “Gostaria que os turistas pudessem visitar a região com tranquilidade”, disse, explicando o motivo da instalação da arca.