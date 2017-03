Loja brasileira em Minokamo atendeu mais de 1,500 clientes neste fim de semana

A cidade de Minokamo/ Gifu, agora conta com mais uma loja de produtos brasileiros da rede Mugen Foods.

A inaguração atraiu cerca de 1,500 clientes nos dias 4 sáb e 5 dom. Produtos de qualidade, bom atendimento e preços abaixo da média foram os pontos fortes que fizeram brasileiros, filipinos e latinos saírem de casa e voltarem com as sacolas cheias.

O empresário Adilson Kishigami, fundador do grupo Mugen, diz que trabalhar com preços baixos é a maneira de retribuir aos clientes a confiança e a preferência. Ele entende que a fidelidade com os clientes é a melhor maneira de manter os negócios prósperos. Trabalhar com uma margem pequena de lucros e com grande rotatividade torna-se bom para ambas as partes e os clientes sentem isso. Além dos preços baixos o cliente tinha mais 15% de desconto no caixa, na hora de pagar a compra. O apresentador Jhony Sasaki e o lutador Danilo Zanolini foram os convidados especiais da Mugen Foods.

