Lixo radioativo: estrangeiros dizem que foram enganados

Dois requerentes de asilo do BNP “dizem que foram enganados” no trabalho de limpeza na área radioativa no Japão.

De acordo com o relatório enviado pelo repórter Nadim Mahmud do bdnews24.com

“Eles receberam a falsa promessa de que, ao fazê-lo, seriam capazes de permanecer no país por mais tempo e por isso fizeram”.

Os dois homens, que chegaram ao Japão em 2013, disseram que foram informados por corretores e contratantes de empresas de construção de que seus vistos seriam estendidos se fizessem trabalhos de descontaminação, informou a agência de notícias Reuters citando o jornal Chunichi na quarta-feira.

A embaixada do Bangladesh no Japão diz que vai verificar se os dois mentiram para obter asilo.

Os dois homens Monir Hossain, 50, e Delwar Hossain, 42. Dizem que foram enganados por japoneses, que só queriam se aproveitar dessa condição.

A usina nuclear de Fukushima sofreu várias fusões após ser atingida por um tsunami provocado por um grande terremoto em 11 de março de 2011.

As empresas que descontaminam as áreas ao redor da usina, que geralmente envolve a remoção do solo radioativo superior, têm lutado para encontrar trabalhadores dispostos a fazer o trabalho.

“Acreditamos na história dos vistos porque eles disseram que é um trabalho que os japoneses não querem fazer”, disse o jornal The Japan Times.

Os homens fizeram o trabalho de descontaminação na vila de Iitate, a cerca de 50 quilômetros ao sul da usina, de janeiro a março de 2015.

Mohammad Jobayed Hosen, secretário da Embaixada de Bangladesh em Tóquio, disse na quarta-feira que muitos bangladeshianos que procuram um emprego vieram ao Japão em 2012 e 2013.

Os bangladeshianos têm a opção de trabalhar mesmo depois de vir para o Japão com um visto de turista, e muitos deles pedem asilo, disse Jobayed. Segundo ele, o número de tais Bangladeshis no Japão é de mais de 100.

“Estamos verificando se alguns deles foi forçado a trabalhar na usina nuclear de Fukushima, mas se alguém se unir voluntariamente ao trabalho, não teremos nada a fazer”, disse ele.

“Vamos também verificar se eles (os trabalhadores do BNP) que mentiram por asilo.

O Japão mantém controles rigorosos sobre a entrada de trabalhadores estrangeiros, mas os requerentes de asilo são autorizados a trabalhar enquanto as suas candidaturas são revistas.

Muitos têm permissões que lhes permitem permanecer e trabalhar com visto especial que têm de ser renovado a cada seis meses.

Mitsushi Uragami, um funcionário do Ministério da Justiça que supervisiona o reconhecimento de refugiados, disse que não há permissão de residência para pessoas que fazem descontaminação.

O Escritório de Trabalho de Fukushima disse neste mês que mais de metade das 1.020 empresas envolvidas na descontaminação violaram as leis trabalhistas e de segurança no ano passado.