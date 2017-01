Livro:Como Organizar Sua Vida Financeira

Gustavo Cerbasi é autor de Casais inteligentes enriquecem juntos, que já vendeu mais de 1 milhão de livros no Brasil.

Este livro nasce com dois objetivos. O primeiro deles é ajudar você a ter mais consciência de suas escolhas financeiras, incluindo a rotina de gastos básicos e gastos eventuais, o uso do crédito, os investimentos e as escolhas de bem-estar e segurança. Usando melhor seu dinheiro, você terá uma vida mais rica.

O segundo é levar a um número maior de pessoas uma filosofia de vida e de trabalho bem-sucedida que transmiti a centenas de famílias enquanto era viável o atendimento individual em meu escritório. O sucesso de meus livros me trouxe a oportunidade de levar a educação financeira a um público muito mais amplo. Hoje você pode obter informações preciosas que antes eram acessíveis a poucos.

