Livro: Poder e Alta Performance

Dica de livro: Ter uma vida melhor e ser bem-sucedido na vida pessoal e, ao mesmo tempo, na profissional é perfeitamente possível. No entanto, como fazer isso é a questão que aflige muitas pessoas, pois é difícil pôr as estratégias em prática.

Com o objetivo de promover mudanças rápidas, profundas e permanentes no ser humano, Paulo Vieira oferece neste livro as ferramentas fundamentais para que o leitor tenha uma vida plena e assuma o controle do seu destino, tonando-se tudo aquilo para o que ele foi criado. Baseado no Método CIS®, maior treinamento de inteligência emocional do mundo, Poder e alta performance traz um texto simples e fluente, rico em exercícios, exemplos e casos reais, em que o leitor aprenderá a:

– Identificar o que está errado em sua vida

– Acabar com a procrastinação

– Sair da zona de conforto e ousar

– Adotar a postura dos reis

– Reproduzir modelos de excelência

– Usar o poder das palavras

– Estabelecer e realizar objetivos grandiosos

– Criar uma missão de vida

– Conquistar crenças fortalecedoras

– Refazer laços e relacionamentos importantes

Faça seu pedido CLIQUE AQUI