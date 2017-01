Livro: Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes

O conhecimento deve ser compartilhado para que outras pessoas possam ter a opção de pensar e escolher.

Vencer é um hábito. Assim como fracassar.

Isso explica a obsessão de Stephen R. Covey, consultor empresarial e escritor de sucesso, com os hábitos das pessoas bem-sucedidas.

Vinte e cinco anos de experiência, reflexão e pesquisa o convenceram de que sete hábitos: Ser Pró-ativo, Liderança Pessoal, Administração Pessoal, Liderança Interpessoal, Comunicação Empática, Corporação Criativa, Auto-renovação Equilibrada, distinguem as pessoas felizes, saudáveis e bem-sucedidas daquelas que fracassam ou precisam sacrificar o equilíbrio e a felicidade para ter êxito.

Com isso, o livro foge do convencional em obras sobre administração e propõe a síntese definitiva entre eficácia profissional e satisfação pessoal. Ele nos revela como conseguir a paz de espírito a nível interno e conquistar a confiança das pessoas a nível externo buscando as origens do comportamento humano no caráter das pessoas, em seus

princípios, em vez de apenas sugerir posturas.

Stephen Covey fornece uma poderosa filosofia de vida que também é a

melhor garantia de sucesso no rio do mundo dos negócios.

