Livro: Ansiedade, Como Enfrentar o Mal do Século Para Filhos e Alunos

“Os gêmeos Cacá e Carol são como quase todos da sua idade: não gostam muito de estudar, vivem brigando e não tiram os olhos do celular.

É post em uma rede social, foto em outra; os dois chegam até mesmo a trocar mensagens instantâneas quando estão lado a lado, em vez de dialogar.

Mas a vida dos irmãos começa a mudar quando recebem um chamado da natureza. Durante a aula de biologia, um dos sapos que seria dissecado pela turma de Cacá consegue fugir e dá um recado espantoso para o garoto: ¿Você é um escolhido¿. Dias depois, Carol passa por experiência parecida ao ouvir um grilo.

Preocupados com possíveis problemas de comportamento das crianças, seus pais chamam o avô para uma visita à família.

Psiquiatra sempre ocupado, Marco Polo não costuma ter muito tempo para os netos, mas, ao se deparar com os dois fissurados em tecnologia e após ouvir os relatos sobre os animais falantes, resolve que é hora de passar mais tempo com eles e lhes revelar um grande segredo: ele também é um escolhido ¿ e tem até um vídeo para provar que realmente se encontrou com um animal falante. O que vai acontecer de agora em diante?

