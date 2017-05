Livro: AGORA QUE SOU MAE

Dica de livro da semana

Ter filhos, sem sombra de dúvidas, foi a melhor coisa que me aconteceu na vida. As crianças me inspiram e me motivam a ser a cada dia uma pessoa melhor. FLAVIA CALINA Médica, engenheira, professora, arquiteta, advogada, cantora e até astronauta- não importa o quão mirabolante nossa escolha possa parecer, já na infância, costumamos fantasiar sobre o que queremos ser quando crescer. Para Flavia Calina, professora e comunicadora com mais de 5 milhões de seguidores nas redes sociais, sempre que faziam esta pergunta ela tentava encontrar respostas em meio a tantas possibilidades. No entanto, só conseguia responder que queria ser mãe – mais do que isso, que seria mãe. A descoberta da infertilidade, a luta para engravidar e os desafios e aprendizados da gravidez são abordados neste livro inspirador que é, antes de tudo, um relato real, sincero e emocionante sobre a maternidade. Infertilidade Preparação psicológica para ter um bebê Exercício das boas escolhas Mudanças no corpo- como lidar? Alimentação Vida social Atividades físicas Trabalho e gestação Relação conjugal na gravidez Escolha do nome Plano de parto e os preparativos A recuperação pós-parto Integrando o bebê à casa Cuidados com o neném Primeiro banho Rotina familiar O papel da mãe e do pai Valores para crianças Filhos de pais separados Rituais e rotina de relaxamento Criação de hábitos Introdução de novos alimentos A última amamentação

