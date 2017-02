Lista com 28 hospitais preparados para atender os estrangeiros no Japão

Kyodo- Vinte e oito hospitais no Japão foram registrados em uma lista governamental de instituições médicas consideradas com bom atendeimento aos estrangeiros que vivem no país.

O (MEJ) Medical Excellence Japan, uma entidade apoiada pelo governo que promove a exportação de serviços e equipamentos médicos do Japão, selecionou os 28 hospitais, principalmente em Tóquio, com base em critérios como sua experiência passada no tratamento de estrangeiros.

A entidade também criou um site em inglês para atender essa demanda. O site também tem informações sobre assuntos como a obtenção do visto necessário para vir ao Japão e como conseguir um intérprete.

O governo de Abe está procurando impulsionar o número de estrangeiros que vêm ao Japão em busca de tratamento médico. Os 28 hospitais incluem ao Hospital da Universidade de Tóquio, Hospital Hokuto em Hokkaido, Sendai Kousei Hospital em Miyagi, Hospital Kinen em Fukuoka e Hospital Yonemori em Kagoshima.

O Japão vem solicitando instituições médicas que estejam registradas na lista desde julho, e continuará a aceitar mais hospitais que queira, se cadastrar.

A lista completa de 28 hospitais está disponível em www.japanhospitalsearch.org