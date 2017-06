Leques feitos de mapas fazem sucesso no Japão

TÓQUIO (IPC Digital)-A fundação Japan Map Center (JMC), situada em Meguro, Tóquio é responsável por imprimir e comercializar mapas topográficos da GSI (Geospatial Information Authority of Japan); porém, com a difusão de smartphones e outras tecnologias, a instituição ficou com um grande estoque de mapas antigos sem destinação.

A fundação então achou uma boa maneira de lidar com o estoque de mapas utilizando-os na fabricação de leques.

Os leques começaram a ser vendidos no mês passado e já estão fazendo sucesso, através de divulgação pelas redes sociais. Os leques custam 756 ienes e podem ser adquiridos na fundação (endereço: Aobadai 4-9-6, Tóquio-Meguro).

Fonte: Yomiuri Shimbun