Lei pretende regularizar e limitar ganhos dos jagadores de Pachinkos

As casa de jogos de azar regularizadas no Japão conhecidas como Pachinkos podem sofrer uma dura queda na movimentação financeira.

A Agência Nacional de Polícia, propõem que o limite superior do lucro dos clientes no período de 4 horas seja no máximo de 50 mil ienes e não de dezenas de milhares de ienes.

A policia tenta solidificar essa política para fortalecer os regulamentos. Com a diminuição do limite superior de lucro, o jogo se torna menos atrativo para as pessoas e isso reduz os riscos dos jogadores de perderem os salários nas máquinas.

De acordo com a Agência Nacional de Polícia, cerca de 70% das pessoas que frequentam os pachinkos tem problema de dependência com o jogo e isso vem arruinando famílias no Japão.