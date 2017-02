Lawson expande a rede de conveniência com a fusão da Save On

TÓQUIO- A maior operadora de lojas de conveniência, a Lawson Inc., disse na quarta-feira que concordou com a empresa Save On Corp. para mudar o nome de 500 lojas Save On para as lojas Lawson até o final de 2018.

Lawson, que possui cerca de 13 mil lojas, fica atrás do líder da indústria, Seven-Eleven Japan Co. e Family Mart Co., em termos de número de lojas.

A adição da cadeia Save On, que opera principalmente na região norte de Kanto, não apenas expandirá a rede da Lawson, mas também ajudará a melhorar sua eficiência, disse o porta voz do grupo Save On Tsumi Wada.

O Lawson aumentará mais de 2.000 lojas nos próximos dois anos, incluindo as 500 lojas de Save On, mais rápido do que o atual ritmo anual de 600 a 700 pontos de venda, disse o presidente Sadanobu Takemasu em uma coletiva de imprensa.

Ele também expressou sua intenção de aumentar o número total de lojas para 15.000 até o final do ano fiscal de 2018, que termina em fevereiro de 2019.

A Save On, com sede em Maebashi, já mudou 82 pontos de venda para lojas Lawson nas províncias de Yamagata, Fukushima, Ibaraki, Toyama e Nagano. Sob o novo acordo, todas as lojas restantes de Save On, em cinco prefeituras de Gunma, Tochigi, Saitama, Chiba e Niigata, tornar-se-ão lojas de Lawson.