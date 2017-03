TÓQUIO (IPC Digital) -Lanche ou sobremesa? Após 3 anos, a konbini Ministop voltará a vender o Ichigo sando 🍓 (sanduíche com morangos, creme e chantilly). A edição limitada do sanduíche será vendida por apenas duas semanas, a partir do dia 7 de março (preço 330 ienes, imposto incluído).

Fonte: Entabe