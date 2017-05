TÓQUIO (IPC Digital)- No dia 31/05 (quarta-feira) será lançado o Mc Flurry de caramelo de leite Morinaga 🥛🍨. Esta é a segunda colaboração da Morinaga com o Mc Donald’s Japão (a primeira foi no ano passado com o McShake).

O sorvete edição limitada será vendido até o início de julho. Preço 290 ienes (imposto incluído).

Fonte: Entabe