TÓQUIO (IPC Digital)-O Mc Donald’s Japão lançou neste mês o Mc Flurry Saku Saku Sakura 🌸🌸🌸.

O sorvete é feito com essência de sakuramochi (doce japonês feito com mochi e anko, doce de feijão) misturado com “farofa crocante” feita de casquinha de sorvete.

O sorvete edição limitada custa 290 ienes (imposto incluído) e será vendido até o início de abril.

Fonte: Entabe