Lançamento: adicione gelo e coma o Cup Noodle Somen

TÓQUIO (IPC Digital)-Com a proximidade do verão, o Cup Noodle lançará no Japão o refrescante Cup Noodle Somen sabor Yuzu.

O modo de preparo é o mesmo dos outros mas depois pode-se adicionar gelo, já que o produto foi idealizado para ser saboreado frio.

O cup noodle possui dashi com gosto de kombu (alga), frango e yuzu (fruta cítrica comum no Japão); também possui “bolinhas”feitas com peixe e ovo, cebolinha e kamaboko (massa de peixe) com formato de flor.

O produto será lançado no dia 19 de Junho e custará 180 ienes.

Fonte: Sora News 24