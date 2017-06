Krispy Kreme Japão: caixa de donuts temática do Dia dos Pais

TÓQUIO (IPC Digital)-Até o dia 18 (domingo), o Krispy Kreme Japão venderá a caixa “Papa”, em comemoração do Dia dos Pais no Japão no domingo.

A caixa possui seis unidades e cinco tipos de donuts: papa donuts, cookie vanila, original, chocolate, chocolate e morango. Preço 1.110 ienes (imposto incluído). Os três donuts sem cobertura podem ser decorados com chocolate (como as carinhas ou a mensagem “Thank you”).

Fonte: Entabe