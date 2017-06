“Kodomo Shokudou” (Refeitórios para Crianças), uma iniciativa das comunidades para combater a pobreza infantil no Japão

A pobreza infantil no Japão vinha aumentando ano a ano desde a segunda metade dos anos 90 e chegou ao pico ao atingir 16,2% em 2012. Ou seja uma em cada seis crianças japonesas viviam na faixa de “pobreza”.

Vejamos o histórico: Em 1985 o índice de pobreza infantil era de 12,9%, em 1997, já era de 13,4% e no ano 2000, de 14,5%.

O índice de pobreza vem acompanhando a mesma curva e em 1985 havia 12% de “pobres” no Japão. Em 1997, os pobres já eram 13,7% da população e no ano 2000, de 15,7%.

Na última pesquisa realizada em 2015, o índice de pobreza infantil caiu para 13,9% e o índice de pobreza da população, que era de 16,1% em 2012, caiu um pouco, para 15,6%.

O governo comemora o avanço contra a pobreza como uma vitória dos bons resultados econômicos do Japão nos últimos anos sob o governo do primeiro ministro Shinzou Abe.

Mas não se pode esquecer que o índice de pobreza infantil continua uma das mais altas dos países do OECD e a pobreza dos lares onde só há a presença de um dos pais, é a pior entre os países desenvolvidos, chegando a 50,8%.

O governo, para combater essa situação, que compromete o futuro da nação, tomou a iniciativa de aprovar a Lei contra a Pobreza Infantil em 2013, e medidas têm sido tomadas tanto a nível nacional quanto a nível regional, e tomam a forma de verbas e orçamentos oficiais para ajudar as famílias menos favorecidas. A “Lei de Medidas Contra a Pobreza Infantil”, como é mais chamada entre a população, visa basicamente, promover a igualdade de oportunidades e condições de educação e de formação para todas as crianças japonesas, para que o seu futuro não venha a ser determinado pelo meio onde nasceram.

As comunidades também estão tomando ações para ajudar a erradicar a pobreza entre as crianças na sua vizinhança, e uma das iniciativas populares que vem tomando vulto e importância em todo o país é o do “Kodomo no Shokudou” (o Refeitório das Crianças) que oferecem jantares balanceados gratuitos ou a preços reduzidos, para evitar que crianças da comunidade passem fome ou tenham que comer sozinhas, sem a presença dos pais em casa.

Segundo o Jornal Asahi, já existem mais de 300 Refeitórios Comunitários para Crianças em todo o país: cerca de 50 só em Tóquio, 30 em Shiga-ken, Cerca de 20 em Kanagawa, Kyoto e Osaka. Em Okinawa foi contabilizadopelo menos 17 refeitórios e cerca de 15 em Fukuoka, Hokaido e Hyogo. Em Aichi havia cerca de 10 refeitórios em 2016.

Mais da metade dos Refeitórios infantis oferecem refeições gratuitas através da contribuição da vizinhança. Outros cobram de 50 a 300 ienes. Muitos aceitam a frequência também de adultos e idosos, que têm que pagar mais caro pela refeição. Muitos ajudam também nos deveres de casa.

O maior problema que têm sido discutido nas reuniões entre os organizadores de refeitórios infantis é que estes tem sido muitas vezes, frequentados por quem não precisa, pois os realmente necessitados têm vergonha e acabam não comparecendo.

Quanto a definição de o que é a pobreza infantil, existem dois tipos de definição: a “pobreza infantil absoluta”, onde as crianças têm carência de obter as condições básicas para a sua sobrevivência. Este tipo de pobreza ocorre principalmente nos países em desenvolvimento.

A outra definição de pobreza infantil é a que é chamado de “pobreza infantil relativa”, na qual as crianças vivem em lares onde a renda não atinge a metade da média nacional. No caso do Japão, o limite do que se define como “pobreza infantil”, seria de crianças que vivem em lares onde a renda total é menor que 1,22 milhões de ienes, ou algo em torno de 100 mil ienes mensais. Nestes lares, apesar de a maioria das crianças não passarem por risco de vida, elas não ganham roupas, livros ou brinquedos com a frequência apropriada e muitas vezes, passam por restrições quanto a sua alimentação.

O motivo do aumento desse tipo de “pobreza” no Japão, é o aumento dos trabalhadores não regulares, ou seja de empresas de outsourcing (haken-shain, hi-seiki shain), ou de empreiteiras, como são chamadas por brasileiros.

Esse tipo de força de trabalho têm aumentado consideravelmente a partir da década de 90, depois do estouro da bôlha econômica e é uma fatia da população cada vez maior (cerca de 40%, nos dias atuais) que não recebe os benefícios sociais que são naturalmente embutidos nos salários de empregados regulares (sei-shain) como bônus duas vezes ao ano, seguro de saúde social e contribuição da previdência, entre outros.