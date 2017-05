Kim Jong-un ordena produção em massa do novo míssil testado no domingo

O líder norte-coreano Kim Joung-un ao ver o lançamento “com sucesso total” do novo míssil balístico de médio alcance testado às 17:00 do dia 22 de maio último, ficou satisfeito com o resultado.

Disse que o novo míssil, Pukguksong-2 (Poseidon-2) nesta nova versão melhorada ao que foi lançado no dia 12 de fevereiro último, preenche todas as especificações necessárias e ordenou a sua produção em massa para que sejam entregues às suas tropas.

O novo míssil foi desenvolvido para utilizar combustível sólido, que o torna muito mais ágil e seguro para ser lançado de lugares o mais inesperados. Além de ser capaz de atingir o Japão e as principais bases norte-americanas localizados dentro deste País.