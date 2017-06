KFC retorna com chizza com sabor clássico coreano

TÓQUIO (IPC Digital)- No início do mês o KFC Japão retornou com a Chizza (mistura de chicken e pizza, já que a massa da pizza é substituída por frango frito :D🍗🍕).

A nova chizza lançada possui sabor Bulgogi (prato coreano feito com carne bovina grelhada com shoyu, açúcar, alho e gergelim) e também possui maionese, espinafre, queijo e pimenta (preço 980 ienes).

Fonte: KFC Japan