TÓQUIO (IPC Digital)-Para celebrar 30 anos do acompanhamento Bisketto (na verdade trata-se de um pãozinho 🍞) no menu do Kentucky Fried Chicken, os restaurantes do KFC Japão darão desconto de 30% no item (de 200 ienes a unidade passa a custar 140 ienes, imposto incluído).

Também será possível comprar a garrafinha KFC Honey Maple 🥞(xarope de mel para por no pãozinho) por 500 ienes (230 mL, imposto incluído). A promoção vai até o dia 22/03 (quarta-feira).

Fonte: KFC Japão