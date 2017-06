TÓQUIO (IPC Digital)-O KFC Japão fará uma promoção nos dias 17 e 18 de Junho (sábado e domingo) em comemoração dos Dia dos Pais no dia 18 (Chichi no hi): o balde KFC sai por 1.600 ienes (preço original 1.970 ienes).

O balde contém 3 crisps de frango, 5 nuggets, 3 original chicken e uma porção média de batatas em espiral.

Fonte: KFC Japão