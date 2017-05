Kei Komuro, Namorado da Princesa Mako dá a primeira entrevista como futuro noivo

No dia 16 de maio último, praticamente todas as mídias no Japão divulgaram a notícia de que Kei Komuro, 25, plebeu e empregado de um escritório legal de Tokyo, será em breve o futuro noivo da Princesa Mako.

No dia seguinte, na quarta-feira, dia 17 de maio, dezenas de câmeras e repórteres se dirigiram ao prédio onde trabalha o namorado da Princesa para fazer a primeira entrevista com ele, como futuro noivo da Princesa.

A entrevista, em um prédio da região central de Tokyo, onde fica a empresa de advocacia onde trabalha Kei, durou apenas cerca de 10 minutos. Ele chegou às 10:00 AM, vestido de terno escuro e pediu desculpas sinceras por ter feito os repórteres esperarem tanto.

A todas as perguntas, ele respondeu dizendo que “ainda não era o momento oportuno para responder”. Só no final, quando uma repórter perguntou quando foi a última vez que ele falou com a Princesa, ele se permitiu revelar uma quase-intimidade: “Foi hoje de manhã pelo telefone. O horário não me lembro exatamente. Eu disse: Ittekimasu (Já estou indo) e ela respondeu, “Itterasshai” (algo como, “Vá com Deus”).

Todo o tempo que durou a entrevista, ele se mostrou humilde e educado, mas se percebeu claramente que ele estava bem instruído para responder só o que ele realmente respondeu.

A cena foi a mesma em 2014, quando foi anunciado o casamento da Princesa Noriko com Kunimato Senge, o filho mais velho do sacerdote-mor do templo shintoísta Izumo Taisha: A todas as perguntas, Kunimato também respondia da mesma maneira: “Ainda não é o momento oportuno para responder”.