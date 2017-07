Kart garante a diversão da família e amigos em Toyohashi neste verão. Conheça já!

O Non-hoi Circuit é a mais nova pista de kart onde você poderá acelerar e curtir com a sua família e amigos. O autódromo fica localizado no Non Hoi Park próximos do Zoológico de Toyohashi, do Museu de História Natural e do Parque de diversões.

Com cerca de 400m de extensão, e vários pontos de ultrapassagem, o Non-Hoi Circuit garantirá a sua diversão, da sua família e dos seus amigos com preços promocionais neste verão.

Venha pilotar e sentir essa adrenalina.

Na Non-Hoi Circuit a diversão é garantida!

Horário de funcionamento (Verão, até outubro)

Segunda à Sexta e feriados:

Das 13:00 as 21:00 (última corrida às 20:30)

Sábados e Domingos:

Das 9:00 as 21:00 (última corrida às 20:30)

Condições para Direção

Kart Adulto: Possível para crianças acima de 12 anos e maiores que 145cm de altura;

Kart Júnior: Possível para crianças acima de 9 anos e maiores que 120cm de altura;

1º Passo

Preencher o formulário de inscrição para a licença de direção (termo de compromisso/responsabilidade)

Caso seja menor de idade

* Obrigatório um documento com a autorização dos pais.

* Obrigatório o uso de capacete ao dirigir.

Para motoristas de primeira viagem

* É necessário uma aula de instruções na sala de briefing (antes de pilotar começar a pilotar).

* Só será permitido pilotar com um kart de velocidade reduzida.

Valores::..

Corrida esportiva

1 ticket (1 vez): ¥1,000

*Cada 1 ticket corresponde a uma corrida com duração de 5 minutos (8 a 12 voltas)

11 tickets (11 vezes): ¥10,000 (O bilhete pode ser compartilhado)

Corrida em grupo

(Mínimo de 4 e máximo 24 pessoas)

1 corrida: ¥3.000 (com 5 minutos de tomada de tempo para definição do grid de largada).

Duração: 5 minutos → 12 corrida final → Cerimônia de premiação

Além da valores mencionados acima, é necessário adquirir a entrada a area do Zoológico e Jardim Botânico.

Valores para entrada no Parque Non Hoi::..

Adulto: ¥600

Estudantes até o Ensino Médio: ¥100

※ Para aqueles frequentam o Parque por mais de quatro vezes ao ano, nós recomendamos fazer o “Passaporte Adulto” no valor de ¥2,000 que será mais econômico.

Estacionamento diário::..

Veículo Comum: ¥200

Veículos Médio e Grande: ¥400

※ Caso necessite alugar um capacete, você precisará adquirir uma máscara facial.

Máscara (Balaclava) descartável: ¥100

Máscara (Balaclava) facial de tecido: ¥400

IMPORTANTE LEMBRAR!

※ O uso de sandálias, saltos, saias longas não serão permitidos. então entre em sapatos esportivos, etc.

※ Em caso de chuva a pista poderá ser interditada. (Não há aluguel de equipamento de chuva)

No dia 20 de agosto será realizado um festival de verão durante à noite com música ao vivo, DJs convidados e muito mais!

Mais detalhes em breve no site:

http://www.nonhoi-circuit.com/

Tel: 0532-43-6201

Fax: 0532-43-6202

MAPA::..