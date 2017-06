Johnny Depp faz uma piada sobre assassinato de Donald Trump e pede desculpas

Jonny Depp, como convidado inaugural do Festival de Rock de Glastonbury, Inglaterra, disse no dia 22 de junho à noite (horário de Londres), ao público que o ovacionava, sobre o presidente norte-americano Donald Trump: “Eu acho que ele precisa de ajuda, e eu sei de lugares maravilhosos, escuros, muito escuros, para onde ele poderia ir”.

E foi além: “Quando foi a última vez que um ator assassinou um presidente?”, numa referência ao assassinato do presidente Lincoln em 1865, quando um ator de teatro, John Wikes Booth, deu um tiro no presidente.

“É só uma pergunta. Eu não estou insinuando nada. A propósito, isso vai sair na mídia e vai ser horrível. E nem estou falando de mim mesmo, pois não me considero um ator. Sou apenas uma pessoa que mente para viver”, disse.

Naturalmente, o que Johnny Depp disse, causou reações de todos os tipos, inclusive muitas críticas e repúdios, inclusive oficiais, da Casa Branca. Ao que Depp respondeu com um pedido de desculpas por escrito no jornal People, dizendo que se tratava apenas de uma brincadeira que havia escapado da sua boca, de uma maneira que não era a que ele queria que saísse: “Eu peço desculpas pela má piada que eu tentei fazer sobre Donald Trump, de mal gosto, na noite passada”.

Mas Depp não é o primeiro artista a se expressar dessa maneira sobre o presidente norte-americano. Maddona, em janeiro deste ano, já havia dito que “vem pensando muito em explodir a Casa Branca”. Ou a comediante Kathy Griffin, que foi fotografada segurando uma cabeça do Trump severamente danificada. A propósito, ela foi demitida da CNN por isso.

A conselheira da Casa Branca, Kelly Conway, disse que isso não é brincadeira nem um escorregão da língua: “É uma tentativa deliberada de disseminar idéias vis que podem facilmente inflamar lunáticos que querem fazer o mal”.

O porta-voz do Serviço Secreto do presidente foi categórico: “Estamos conscientes a respeito do comentário em questão, e por razões de segurança, não podemos divulgar os meios e os métodos de como vamos levar a cabo as nossas responsabilidades de proteção do Presidente”.