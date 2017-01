Jogador brasileiro é alvo de críticas da torcida japonesa, em caso raro

KANTO (IPC Digital) – Kayke Moreno de Andrade Rodrigues, mais conhecido como Kayke Moreno não viveu um bom 2016 no Japão, onde atuou pelo Yokohama Marinos na última temporada.

Por falta de comprometimento com a equipe, o atacante conseguiu tirar a torcida japonesa do sério — coisa que é incomum, segundo relata o jornalista Tiago Bontempo, que escreve para o blog Futebol no Japão, do globoesporte.com.

Segundo a reportagem, Kayke perdeu a pré-temporada no Japão. Ele chegou com o campeonato rolando e não se adaptou bem ao time. Recentemente chegou até atrasado em alguns treinos e por isso ficou afastado.

Além dos atrasos em treinos e da falta de gols, Kayke protagonizou uma polêmica nas redes sociais. Enquanto o Marinos sofria em um clássico com o rival Kawasaki Frontale, o atacante postou uma foto “curtindo a vida em Ginza”, um bairro luxuoso de Tóquio. Em campo, o meia Manabu Saito chorou inconformado com o resultado.

Diante deste cenário, torcedores do Marinos comentaram a postagem criticando a postura do atacante. “Não consigo confiar”, disse um. “Os japoneses odeiam esse tipo de coisa. Tente entender mais sobre o Japão”, comentou outro. “O que você veio fazer no Japão?”, emendou um terceiro. “Se você fizesse isso durante um jogo contra o Fluminense, não iam cair em cima de você? Enquanto você estiver no Marinos vou torcer, então se esforce!”, cobrou mais um. O relato foi feito pelo blog Futebol no Japão na época.

O Marinos já descartou esse jogador da próxima temporada, emprestando-o para o Santos na temporada 2017.

A última partida de Kayke no japão foi em setembro.

FONTE: GREMISTA ZH e UOL