Jiu Jitsu Profissional: Brasileiro da comunidade vence nos Estados Unidos

Brasileiro vence mais uma nos Estados Unidos

Creditos fotos Fight to Win Divulgação – Mike Calimbas

O brasileiro Andy Murasaki garoto da comunidade brasileira acaba de conquistar o título dos Faixas Azuis Teen no evento Fight To Win 23 que está sendo realizado hoje na cidade de San José na Califórnia, vencendo Thomas Bringe (Castle Rock Bjj) por finalização. Evento profissional de Submission (Sem pontuação somente finalização) idealizado pelo americano Seth Daniels (Lutador e promoter). O evento sempre conta com nomes famosos do mundo do Jiu Jitsu e MMA, neste evento como evento principal Osvaldo Queixinho (Ares Bjj) vs Bruno Frazatto (Atos JJ) e Co-main event Kim Terra (Caio Terra Bjj) vs Danny Bohigan (Guerilla Jiu Jitsu) e outros grandes lutadores como Kurt Osiander e Eliot Kelly.