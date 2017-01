Jiu Jitsu: Brasileiros conquistam o Europeu

Europeu de Jiu Jitsu 2017

Créditos das Fotos arquivos pessoais e IBJJF Divulgação

Foi realizado em Lisboa/Portugal o Europeu de Jiu Jitsu 2017, a nova geração de brasileiros da comunidade embarcou novamente em busca do lugar mais alto do pódio. Este ano as categorias estão mais difíceis em vista que muitos deles deram mais um passo em suas respectivas faixas rumo à faixa preta, as duas equipes conhecidas da comunidade Impacto Jiu Jitsu e Over Limit (Representante Internacional) levaram seus competidores a primeira parada internacional do ano.

Kazuo Kihara, Thiago Fernandes, Yoski Suto e Marcio Medeiros

A comunidade vem fazendo sua parte a primeira medalista foi Ingrid Franco da equipe RUL Bjj / Over Limit conquistando o Ouro na faixa azul !! sim ! Campeã no Peso derrotando a atleta da Atos Bjj poderosa equipe no cenário mundial, depois veio Yoski Suto um dos comandantes da Impacto Japan Bjj também conquistando o lugar mais alto do pódio na faixa preta fazendo quatro lutas duras no peso e perdendo nas quartas pela mão do juiz no absoluto .

Ingrid Franco Campeã da Europa 2017

Yoski Suto campeão europeu 2017

Com sete lutadores na chave Daniel Hato, faixa preta de Nagano da equipe Over Limit ficou na terceira colocação, ganhando a primeira e perdendo a segunda na semifinal para o campeão Raul Francisco Jimenez da poderosa equipe Alliance esta que é a maior equipe vencedora em mundiais.

Grande em tamanho e poder de ataque Igor Tanabe Guimarães (RUL bjj) bateu na trave ficando em segundo na categoria e absoluto perdendo para Roberto Jimenez da Alliance.

E os dias de glórias foram para as estreantes no europeu Dalva Imamura Batista (Tree Bjj) e Luana Hikari Dias (Tokai Bjj) simplesmente conseguiram conquistar as respectivas categorias e o absoluto, Dalva com garra e a ajuda da irmãzona Stéphanie Imamura de corner não se intimidaram com a atleta da AOJ/Atos JJ dos irmãos Mendes, já Luana Hikari mostrou que não veio para passear, na final da categoria fez 39 x 0 em sua adversária conquistando o lugar mais alto do pódio.

Dalva Imamura Batista

Luana Hikari Dias

Os demais lutadores que integraram essa turma mesmo não conseguindo o resultado esperado estão também de parabéns pelo esforço para chegar até o europeu. São eles – Dayana Huruta (Kussano Team), Guilherme Nakagawa (CTBJJ), Carlos Kazuo Kihara, Thiago Fernandes e Márcio Medeiros (Impacto Japan Bjj), Stéphanie Imamura e Walter Franco (RUL Bjj). Todos os amigos, simpatizantes, familiares, patrocinadores e apoiadores ficaram na torcida colados nas redes sociais torcendo até o último segundo. Com certeza melhores resultados virão e mais atletas vão se inspirar e se espelhar em cada um de vocês que lutam incansavelmente no dia a dia para treinar e viajar aos distantes, caros e importantes campeonatos do cenário mundial.

A equipe Over Limit (composta por CTBJJ, Tokai Bjj, Tree e RUL Bjj) conseguiu a terceira colocação no geral por equipes no Juvenil.

Detalhe importante um juiz da comunidade brasileira também fez sua estréia oficial no Europeu o Diretor Técnico da JBJJF (Japan Brazilian Jiu Jitsu Federation) Roberto Massao Matsukuma.

European Jiu Jitsu 2017 foi realizado entre os dias 17 e 22 de Janeiro no Pavilhão Multiuso de Odivelas Lisboa – Portugal, organizado pela IBJJF (International Brazilian Jiu Jitsu Federation).

Parabéns à todos e vida longa nos tatames mundiais OSS.