Japoneses usam cabos de guerra para ver quem tem a careca mais forte ( Veja o vídeo )

AOMORI- Mais de 30 homens calvos e carecas se reuniram em um onsen na cidade de Tsuruta, no Japão, para mostrar suas “carecas”.

Os membros do Bald Men Club da cidade se revezaram competindo em um único jogo de cabo de guerra. Os competidores colam uma ventosa, que está ligada em um cabo vermelho, na careca e puxam. Vence quem conseguir arrancar a ventosa da cabeça do oponente.

“Minha cabeça ainda dói”, diz, Toshiyuki Ogasawara, 43, com um sorriso no rosto. “Eu acho que preciso de gelo-lo!”

Masatomo Sasaki, de 64 anos, participou pela primeira vez no torneio, disse que costumava se sentir inseguro sobre sua calvície, mas depois desse evento começou a se sentir melhor.

O clube, conta com cerca de 65 membros de todo o país desde a sua fundação em 1989, os integrantes incentivam as pessoas a “ver a calvície de forma positiva, para se divertir e para alegrar o mundo com as cabeças brilhantes”, disse, Teijiro Sugo, de 70 anos, presidente do clube.