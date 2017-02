Japoneses ‘feios’ pedem o fim do “capitalismo amoroso” do Dia dos Namorados

TÓQUIO (IPC Digital) – Um grupo excêntrico de manifestantes marxistas no Japão pediu o fim das exibições públicas de amor, em vésperas do Dia dos Namorados, alegando que ferem os seus sentimentos.

Os membros do Kakuhido, ou Aliança Revolucionária de Homens que as Mulheres Não Acham Atraentes, colocaram uma gigantesca bandeira contra o Dia dos Namorados no bairro de Shibuya, onde pretenderam mostrar-se contra o mercantilismo que envolve este dia, cantando slogans como “beijar em público é terrorismo”.

“O nosso objetivo é acabar com este capitalismo amoroso”, disse Takayuki Akimoto em declarações à agência France Presse.

“Pessoas como nós, que não procuram valor no amor estão a ser oprimidas pela sociedade. É uma conspiração de pessoas que pensam que os homens pouco atraentes são inferiores ou perdedores. Ver carícias em público, isso faz-nos sentir mal, é imperdoável”, acrescentou.

O Dia dos Namorados no Japão é um momento alto para o comércio, havendo sobretudo a tradição de oferecer chocolates, morangos e pequenas pelúcias.

