Japonesa Kirin sai do Brasil

TÓQUIO (IPC Digital) – A fabricante de bebidas japonesa Kirin anunciou nesta segunda-feira (13) a venda de sua subsidiária no Brasil ao grupo cervejeiro holandês Heineken por cerca de 77 bilhões de ienes (US$ 678 milhões).

O grupo japonês considera que os riscos associados com a economia brasileira e a competitiva indústria cervejeira do país limitam a possibilidade de transformar a Brasil Kirin em um negócio rentável, explicou a companhia em comunicado.

A empresa japonesa investiu em 2011 cerca de 300 bilhões de ienes (US$ 2,938 bilhões) na compra da brasileira Schincariol, na época a segunda maior fabricante de cerveja do país, que foi rebatizada como Kirin Brasil.

Esta subsidiária fechou 2015 com perdas de 114 bilhões de ienes (US$ 1,004 bilhão), o que obrigou a Kirin a vender uma de suas fábricas no estado do Rio de Janeiro para a Anheuser-Busch InBev (ABI).

Em setembro de 2016, o grupo japonês começou negociações com sócios potenciais com o objetivo de associar-se para revitalizar as operações da Brasil Kirin.

A ideia então era debater o grau de cooperação em produção, distribuição compartilhada e abastecimento para reduzir custos, depois que a Brasil Kirin caiu para a terceira posição entre os produtores de cerveja do país.

Finalmente, a Heineken – que controla a Bavaria no mercado brasileiro – se ofereceu para comprar a filial da cervejaria japonesa. Pagará as dívidas e ainda terá o portfólio de macas da antiga Kirin Brasil para tentar fortalecer.

O Brasil é o terceiro maior mercado em venda de cerveja do mundo, depois de China e Estados Unidos.

FONTE: EFE e UOL