Japonês “pai” do jogo Pac-Man morre aos 91 anos

TÓQUIO (IPC Digital) – Masaya Nakamura, o pioneiro do videogame japonês conhecido como “o pai do Pac-Man”, morreu aos 91 anos, informou sua companhia nesta segunda-feira (30).

Nakamura, que morreu no dia 22 de janeiro, fundou uma empresa em 1955 que mais tarde se tornaria a Namco. A companhia começou instalando dois cavalos mecânicos de madeira no terraço de uma loja de departamentos e passou a desenvolver jogos domésticos e arcade, parques temáticos e outros parques de diversões. Ela se fundiu com a gigante de brinquedos japonesa Bandai em 2005.

O designer de jogos da Namco, Toru Iwatani, criou o Pac-Man amarelo, que chegou ao mercado em 1980. O personagem se tornou extremamente popular entre os jogadores e o Guinness World Records, o livro dos recordes, o classificou como “a máquina de arcade operada por moedas mais bem-sucedida”.

Nakamura ainda trabalhava como conselheiro sênior da Namco. A companhia não divulgou detalhes sobre sua morte, alegando estar cumprindo o desejo da família.

FONTE: REUTERS