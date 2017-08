Japonês é preso por jogar lixo pela janela do carro em local inapropriado

Japonês é preso por jogar lixo pela janela do carro em local...

OKAYAMA- Um homem de 56 anos foi preso após jogar o lixo pela janela do carro em movimento.

Hiroshi Sunagawa (56), morador da cidade de Kurashiki, Okayama, foi preso por violar a lei que proíbe descartar resíduos em locais não apropriados.

Segundo a polícia, nos dias 24 e 25 de julho, Sunagawa jogou numa rua de Kurashiki, uma sacola com obento e jornal, totalizando 835 gramas, pela janela de seu carro que estava em movimento.

Desde junho do ano passado, os moradores da região estavam incomodados e informaram várias vezes à polícia que, no período da manhã, havia alguém passava de carro e jogava o lixo na rua.

Sunagawa admitiu que jogava o lixo da casa nesse local e confessou fazer isso há 5 anos.