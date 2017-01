Japonês é baleado em São Paulo e morre

SÃO PAULO- No dia 16 de janeiro por volta das 14:00 hs, após trocar dinheiro em uma agência bancária Honma Yutaka de (42) foi abordado por dois homens e assassinado. O crime teria acontecido porque o japonês se recusou a entregar para os assaltantes o dinheiro que havia sacado minutos antes. Os dois bandidos estavam em uma moto, Honma ainda tentou fugir com o carro mas os tiros atravessaram o vidro do veículo, Honma não resistiu aos ferimentos e morreu.

O consulado do Japão em São Paulo vem fazendo alertas para previnir os japoneses sobre os riscos da violência no Brasil.