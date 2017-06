Japão teve o menor número de nascimentos da história

O número de nascimentos registrados em 2016 no Japão, foi de 976. 979, o menor da história desde que esse tipo de estatística começou a ser realizado em 1899, e foi também a primeira vez na história que o número de nascimentos em um ano é menor que um milhão de novas vidas. A redução do número de nascimentos em relação ao ano anterior foi de 28.698, o que representa a segunda maior redução da história depois de 2005, quando houve uma queda de 48.191 nascimentos em relação ao ano anterior.

O índice de natalidade também foi ligeiramente menor que o ano anterior: 1,44 filhos por mulher em 2016, sendo que em 2015 havia sido de 1,45 filhos por mulher (para manter a população estável é necessário que o índice seja pelo menos um pouco superior a 2,0 filhos por mulher). A maior causa dessa redução é a diminuição do número absoluto de mulheres em idade capaz de procriar.

Todos esses números consolidam a tendência de envelhecimento cada vez maior da população japonesa, além da redução da sua população. Em termos de economia, essa tendência acirra a falta de maõ-de-obra no Japão e põe em risco todo o sistema previdenciário, onde supostamente, os mais jovens sustentam a aposentadoria dos mais velhos.

Os japoneses continuam casando muito tarde: a idade média do primeiro casamento dos homens é de 31,1 anos e das mulheres, de 29,4 anos. Ao mesmo tempo, têm aumentado o número de cidadãos que escolhem não casar durante as suas vidas.

Okinawa é disparado, a província do Japão onde a taxa de natalidade é a maior do Japão: 1,95. Shimane vem em segundo com 1,75 e Nagasaki e Miyazaki empatados em terceiro lugar, com 1,71. Por outro lado, Tokyo apresenta a taxa de natalidade mais baixa do Japão com 1,24 filhos por mulher, em segundo está Hokkaido, com 1,29. Miyagi e Kyoto estão em terceiro com 1,34 filhos por mulher.

Por outro lado, o numero de óbitos aumentou cerca de 17 mil em relação ao ano anterior, tendo havido 1.307.765 óbitos em 2016. A diferença entre o número de nascimentos e o número de óbitos foi de 330.786, o que significa que em 2016 houve uma redução de cerca de 330 mil habitantes no Japão.