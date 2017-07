Japão terá vinhos e queijos da Europa mais baratos através do Acordo de Parceria Econômica com a União Européia

Os governos do Japão e da União Européia chegaram a um acordo final sobre a negociação das linhas gerais do EPA (Economic Partnership Agreement) que visa extinguir os impostos alfandegários de produtos comercializados entre ambas as partes. O Primeiro Ministro Shinzou Abe, em visita a Bélgica, confirmou a conclusão do esboço do acordo junto ao Presidente do Conselho da União Européia Donald Tusk, na sede do governo da União Européia em Bruxelas, no dia 6 de julho último.

Através do novo acordo, o imposto de importação de todos os vinhos importados da Europa, que eram taxados em 94 ienes por garrafa de 750 ml, e também dos vinhos espumantes, taxados em 137 ml por garrafa, serão extintos, assim que o acordo entrar em vigor, barateando consideravelmente o custo final para o consumidor japonês.

Em relação aos queijos “macios”, como Camembert e Mozzarella, o Japão vai liberar um volume adicional de 31 mil toneladas para importação, e o imposto alfandegário, que hoje é de 29,8%, será extinto de forma gradual, em 15 anos.

Quanto à importação de massas, que hoje são taxados em 30 ienes por quilo, terá o imposto de importação extinta gradualmente, em 10 anos.

O imposto de importação dos chocolates europeus, que hoje é de 10%, também será extinto gradualmente no período de 10 anos.

Em troca, a União Européia irá extinguir completamente o imposto de importação de automóveis japoneses, que hoje é de 10% do valor do carro, em sete anos, gradualmente. A extinção dos impostos alfandegários para carros japoneses, poderá alavancar ainda mais as exportações de automóveis japoneses para os países europeus.

A conclusão das linhas gerais do acordo não significa, porém, que nós vamos poder usufruir as consequências da eliminação dos impostos imediatamente. Com a conclusão do outline do acordo, celebrada no dia 6 de julho, as equipes de ambas as partes irão iniciar os trabalhos de regulamentação de cada ítem, o que levará dois anos para ser concluído e finalmente entrar em vigor.

Este acordo vem sendo discutido há quatro anos, desde março de 2013, e vinha enfrentando forte resistência dos produtores japoneses que querem a manutenção da atual política protecionista.

É possível que esse acordo histórico, que fará do Japão, praticamente um co-membro da União Européia quanto ao aspecto de comércio externo, poderá impactar as negociações para a criação do TPP (Trans-Pacific Partnership) e do novo acordo de Comércio Externo com os Estados Unidos da América, ainda em fase embrionária, fazendo acelerar as negociações que hoje estão um tanto ou quanto empacadas.