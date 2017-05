Japão tem crescimento econômico pelo quinto trimestre consecutivo

O governo japonês anunciou que o País teve um PIB no primeiro trimestre de 2017, 0,5% superior em relação ao mesmo período do ano passado. Este é o quinto trimestre consecutivo que a economia do Japão tem crescimento positivo, e é a primeira vez em 11 anos que o Japão tem um crescimento econômico por tempo tão longo.

Supondo que a economia continue crescendo no mesmo ritmo durante os doze meses, a previsão do crescimento econômico anual do PIB é de 2,2%.

O bom desempenho da economia japonesa se deve ao crescimento das exportações, suportado pela boa fase da economia mundial. As exportações tiveram um crescimento de 2,1% em relação ao ano anterior. O consumo interno também teve um crescimento de 0,4% em relação ao mesmo período do ano anterior.

Por outro lado, no ítem “investimentos industriais”, o relatório do governo revela que houve uma redução em relação ao mesmo período do ano anterior. Analistas econômicos tendem a achar que esta redução se deve à insegurança quanto ao futuro da economia, haja visto a política protecionista que o presidente Donald Trump quer implementar na economia norte-americana.