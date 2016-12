KYUSHU (IPC Digital) – Apesar do Japão não ter maioria cristã, é nesse país que está a maior iluminação de Natal do mundo.

Mesmo não celebrando o Natal religioso, em termos de decoração das festas, os japoneses dão um show!

Segundo eles, no começo do inverno no país, é preciso aquecer as noites com muito show de luzes.

É na cidade de Nagasaki que o Natal iluminado tem arrancado suspiros da população.

