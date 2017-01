Japão incentiva empresas a liberar empregados mais cedo às sextas

TÓQUIO (IPC Digital) – O governo japonês vai incentivar as empresas do país a liberarem seus empregados mais cedo na última sexta-feira de cada mês.

A iniciativa chamada de “premium friday” (sexta-feira premium, em tradução livre) é encabeçada pelo Ministério da Economia, Comércio Exterior e Indústria do Japão e deve começar a partir do dia 24 de fevereiro.

Com esta medida o governo pretende incentivar mudanças no estilo de vida dos cidadãos para que se sintam mais realizados e satisfeitos, aumentar a produtividade e dar incentivos ao consumo num momento de deflação (queda nos preços). “A campanha Premium Friday é uma iniciativa para encorajar o público a aproveitar oportunidades de enriquecer experiências pessoais para felicidade e diversão, por exemplo fazer compras, jantar fora com a família e fazer turismo, ou arranjar tempo para esses fins”, diz uma nota no site do ministério.

O órgão do governo ainda não decidiu se vai adotá-la para seus funcionários.

Já a maior organização empresarial do Japão, Keidanren, recomendou aos seus mais de 1.300 associados que participem do processo.

A adesão à campanha será voluntária.

