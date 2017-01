Japão falha no lançamento do menor foguete do mundo; veja vídeo

TÓQUIO (IPC Digital) – O lançamento do menor foguete-portador SS-520-4 a partir do centro espacial de Uchinoura no Japão foi um fracasso.

A informação foi divulgada pela agência Kyodo que cita especialistas da Agência de Exploração Aeroespacial do Japão (JAXA, sigla em inglês).

O foguete-portador caiu no mar minutos depois do lançamento. Supostamente, o combustível na segunda etapa não causou a propulsão do foguete.

De acordo com a JAXA, o SS-520-4 era o menor foguete do mundo para transporte de satélites à órbita. Ele tinha 9,5 metros de altura, 50 centímetros de diâmetro e 2,6 toneladas de peso e transportava um satélite pequeno de 3kg.

FONTE: SPUTNIK