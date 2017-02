Japão: economia do país ainda precisa de apoio monetário

JAPÃO- Para o vice-presidente do banco central do Japão, Hiroshi Nakaso, a economia do país ainda caminha com “muletas” e precisa de um forte apoio monetário. “Não sabemos direito que rumo irá tomar as exportações dos nossos produtos este ano”.

Apesar das críticas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, dizendo que o Japão estaria usando uma política folgada para enfraquecer a moeda para dar vantagem comercial a suas exportações. O G20 reconhece que o Japão segue um acordo conjunto para evitar usar a política monetária para manipular as taxas de câmbio. O Banco do Japão orienta a política monetária unicamente com o objetivo de alcançar sua meta de inflação.

Apesar da economia do Japão estar se recuperando moderadamente, os riscos para as perspectivas permanecem devido à incerteza sobre as políticas dos EUA e ao fraco aumento dos preços no Japão. Precisamos estimular e aquecer o mercado interno. disse Nakaso